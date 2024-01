Casinos Austria AG, der Casino- und Glücksspielbetreiber im Porträt

Die heutige Casinos Austria AG geht zurück auf die 1934 gegründete Österreichische Casino AG. 1967 übernahm die Österreichische Spielbanken AG, aus der 1985 wiederum die „Casinos Austria AG“ entstand.

Ab 1977 wurde das Glücksspielunternehmen mit der Casinos Austria International Holding (CAIH) auch international tätig und begann, weltweit Casino-Projekte umzusetzen. Im Lauf der Jahrzehnte hat die CAIH weltweit über 300 Casino-Projekte umgesetzt. Aktuell werden von der CAIH 24 Casinos in neun Staaten betrieben. International ist somit in den vergangenen Jahren eine deutliche Konsolidierung des Geschäfts erfolgt. Zum Vergleich: 2007 gehörten noch 74 internationale Standorte zu dem Unternehmen. Auch wurden 2013 Tochtergesellschaften in Rumänien und Chile und die Beteiligungen an italienischen Video Lottery Terminals verkauft, während der argentinischen Tochtergesellschaft ENJASA die Lizenz entzogen wurde.

1986 erfolgte zur Einführung des österreichischen „Lotto 6 aus 45“ die Gründung der Tochtergesellschaft Österreichische Lotterien, die seither die Lotto-Glücksspiele in Österreich abwickelt.

Im April 2000 wurde als weitere Tochtergesellschaft die Österreichische Sportwetten Gesellschaft m.b.H. ins Leben gerufen. Sie hält in allen neun Bundesländern Konzessionen für die Durchführung von Sportwetten, die nicht unter das Glücksspielmonopol fallen. Nach außen tritt das Unternehmen mit der Marke „tipp3“ auf.

2010 erfolgte die Novellierung des österreichischen Glücksspielgesetzes und die Neuvergabe der Konzessionen für den Betrieb der 12 Casinos in Österreich. Die Casinos Austria AG hat dafür die Konzession erhalten. Diese laufen noch bis 31. Dezember 2027 bzw. 31. Dezember 2030. In den Casinos werden verschiedene Glücksspiele angeboten. Dazu gehören neben Klassikern wie Roulette, Poker und Black Jack in großer Zahl auch Glücksspielautomaten.

Von 2016 bis zum September 2021 war der Mitbewerber und teilweise auch Partner aus der Glücksspiel- und Gaming-Industrie, Novomatic mit 17,2 % an den Casinos Austria beteiligt. Nach andauernden Korruptionsvorwürfen, die als Folge des Ibiza-Skandals massiv zunahmen, und einem eskalierenden Dauerstreit mit Co-Aktionär Sazka, zog Novomatic einen Schlussstrich unter seine Beteiligung und verkaufte die Anteile wieder. Das ermöglichte es der tschechischen Sazka-Gruppe ihre Anteile an der Casinos Austria AG auf 55 % erhöhen konnte. Seither kontrolliert die Sazka-Gruppe die AG mehrheitlich. In der Folge erhöhte Sazka durch die Übernahme weiterer Unternehmensanteile der Privatbank Schellhammer & Schattera die Beteiligung auf gegenwärtig 59,69 %.