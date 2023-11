Österreichische Lotterien - Glücksspiel mit Lizenz

WINWIN bietet mit dem Slogan "WINWIN Spielen & Mehr” Video Lottery Terminals (VLTs) an. Die Terminals erinnern optisch an die klassischen Spielautomaten in Casinos. Der große Unterschied ist allerdings, dass VLTs nach Aktivierung eines Spielers ihre Gewinnchance nicht selbstständig berechnen, sondern dies über eine Anfrage an einen zentralen Rechner erledigt wird.

Gespielt werden können pro Terminal 35 unterschiedliche Spiele mit Einsätzen von 10 Cent bis 10 Euro, dem höchsten erlaubten Betrag in Österreich. Gesetzlich ist das Spielen an VLTs per §12a des Glücksspielgesetzes als Spielvertrag über elektronische Medien geregelt und nicht wie bei klassischen Slotmaschinen als Spiel vor Ort.