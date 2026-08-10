Wienerberger-Chef Scheuch tritt zurück

Nach mehr als 17 Jahren an der Konzernspitze tritt Wienerberger-Chef Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Der CEO habe den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten. Seine Agenden übernimmt den Angaben zufolge Vize-CEO Gerhard Hanke interimistisch. Das Unternehmen will nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger einleiten.

Die Konzernergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 werde Wienerberger wie geplant am Mittwoch präsentieren.