Pleitewelle bei PV-Unternehmen

Tatsächlich: Nach einer Pleitewelle in Deutschland im Vorjahr hat die Branche nun auch in Österreich (mit immerhin 3,9 Milliarden Euro Umsatz und über 12.000 Mitarbeitern im Jahr 2024) alle Hände voll zu tun, nicht ganz den Anschluss an frühere Erfolge zu verlieren.

Was heute als Krise sichtbar wird, ist ein unerwünschter Nachzieheffekt aus den Vorjahren, als sich Bund, Länder und EU mit Förderinstrumenten überboten, die eines einte: Sie sollten schnell wirken. Die Devise lautete: bauen, bauen, bauen – und zwar sofort. Die Kapazitäten wuchsen schneller, als ein langfristig robuster Markt entstehen konnte. Hersteller verdoppelten oder verdreifachten ihre Fertigung, Installateure stellten massenhaft Personal ein. Selbst branchenfremde Unternehmen und Investoren wagten den Einstieg, angelockt durch scheinbar sichere staatliche Zuschüsse und Einspeisetarife.

Das Strohfeuer an Projekten war jedoch nur von kurzer Dauer. Mit der Kürzung der Förderung 2025 brach die Nachfrage abrupt weg, laut Branchenradar Photovoltaik in Österreich schrumpft der Markt für PV-Paneele heuer voraussichtlich um knapp 18 Prozent, der Rückgang bei der installierten PV-Kapazität ist im ersten Quartal 2025 mit minus 27,9 Prozent noch höher, er betrifft zum überwiegenden Teil Einfamilienhäuser.

Viele PV-Anbieter sitzen nun auf hohen Lagerbeständen, Fixkosten, Personalständen und Maschinenparks, die für eine Zeit ausgelegt waren, die es so nicht mehr gibt. PV-Pionier Rene Battistutti, einer der Gründer des Modulherstellers Energetica, der bereits 2023 Insolvenz anmelden musste: „Die Branche war den Förderungen ausgeliefert, jetzt bleiben viele auf der Ware sitzen. Es wäre besser gewesen, niedrigere Förderungen für einen langsamen Marktaufbau einzurichten, das dafür aber konstant. Jetzt sind es die großen Energieversorger, die sich den Markt wieder zurückholen.“