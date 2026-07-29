RBI-Chef Höllerer: Der Meisterstratege

Das für ihn schwierige und letztlich erfolgreiche Jahr in Polen dürfte seinen Ehrgeiz aber auch noch weiter angespornt haben. Diesen legte der gebürtige Böheimkirchner bereits früh in seiner Karriere an den Tag. Auch dem mächtigen Versicherungsmann Günter Geyer von der Wiener Städtischen fiel Höllerer schon vor einigen Jahren auf, als dieser mit 30 Jahren im Kabinett von Finanzminister ­Josef Pröll werkte: „Ihn haben sein großes Know-how, seine freundliche Art und seine Intelligenz ausgezeichnet“, erinnert sich Geyer, der auch Höllerers soziales Engagement sehr schätzt. Der trend porträtierte Höllerer auch bereits im Jahr 2010 als „Boss von morgen“. Denn im Kabinett schupfte er unter anderem so aufwendige Arbeiten wie die Hypo-Rettung oder die Austrian-Airlines-Übernahme durch die Lufthansa. Die trend-Redaktion sollte recht behalten, denn einige Jahre ­später, im Jahr 2022, avancierte Höllerer tatsächlich zum Chef der RLB NÖ-Wien und war gleichzeitig auch für die umfangreiche Holding verantwortlich.

Kurz vor dem Wechsel zur RBI blickt Höllerer stolz auf seine letzten vier Jahre bei der RLB zurück: „Gut gelungen ist uns die Wiederbelebung der Stadtbank. Da konnten wir einen echten Kundenzuwachs verzeichnen. Wir haben auch das Beteiligungsmanagement aktiv gestaltet und der Wert des Portfolios hat um 50 Prozent zugelegt. Außerdem haben wir eine moderne und gesunde, positive Unter­nehmenskultur geschaffen“, sagt er. Nach außen fiel der Banker dadurch auf, dass er mit Bitpanda eine – für viele gewagte – Kooperation einging, das Medienportfolio ausbaute und als Aufsichtsrat für die Krise der deutschen Baywa Kritik einstecken musste. Intern soll er mitgeholfen haben, den Raiffeisensektor wieder stärker zu einen – mit dem neuen RLB-OÖ-Chef Reinhard Schwendtbauer ist er befreundet – und Synergien zu finden. Hier hätte Höllerer gerne noch mehr erreicht: „Noch nicht erledigt haben wir, den Agrarbeteiligungsbereich umzubauen und noch mehr Synergien in der Bankengruppe zu ­heben“, meint er selbstkritisch.

Auch über das Raiffeisenreich hinaus konnte Höllerer in den letzten Jahren seine Machtbasis ausbauen: So sitzt er im Aufsichtsrat der Staatsholding Öbag und ist Obmann der Bundessparte Banken und Versicherung der WKO. Als solcher kämpfte er gegen den digitalen Euro und zuletzt vergeblich für die Abschaffung der erhöhten Bankenabgabe. Überhaupt wird das Political Animal Höllerer mit dem ­aktuellen SP-Finanzminister Markus Marterbauer nicht richtig warm: „Finanz­minister Marterbauer und mich verbindet ideologisch nicht sehr viel.“ Nachsatz: „Auch wenn wir auf der persönlichen Ebene gut miteinander reden können.“