RHI Magnesita vor Riesen-Deal

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita mit Sitz in Wien plant laut Profil den britischen Konkurrenten Vesuvius für 1,6 Milliarden Euro zu übernehmen. Demnach soll „demnächst” ein Angebot abgegeben werden. RHI Magnesita ist Weltmarktführer bei Feuerfestprodukten, die unter anderem für Hochöfen der Stahlindustrie gebraucht werden.

Für Vesuvius soll RHI Magnesita 6,4 Euro je Aktie bieten. Geplant ist offenbar, rund 85 Prozent des Kaufpreises in Cash zu bezahlen. Die restlichen 15 Prozent sollen in Aktien von RHI Magnesita beglichen werden. An der Londoner Börse wurden die Titel heute Früh für 5,5 Euro gehandelt; nach einem Plus von über 20 Prozent zum Vortagesschlusswert. Nachdem die Übernahmepläne bekannt wurden, legte die Vesuvius-Aktie in London deutlich zu.

Der Zulieferer für die Stahl- und Gießereiindustrie Vesuvius hat laut Profil im vergangenen Jahr 2025 rund 2,1 Mrd. Euro Umsatz gemacht. Im selben Zeitraum hatte die RHI Magnesita rund 3,4 Mrd. Euro Umsatz, bei einem Gewinn von 94 Mio. Euro. Der Konzern ging 2017 aus der Fusion der österreichischen RHI mit der brasilianischen Magnesita hervor und ist mittlerweile Weltmarktführer bei Feuerfestprodukten. Durch eine Übernahme von Vesuvius würde RHI Magnesita deutlich wachsen und seine Position in der internationalen Stahlindustrie weiter ausbauen. Der schwedische Investor Cevian hält rund 23 Prozent an Vesuvius und zählt damit zu den größten Aktionären des Unternehmens – laut Profil soll er einem Verkauf grundsätzlich offen gegenüberstehen.