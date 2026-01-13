Red Bull: Ausbau der Produktion in Vorarlberg

Der Energydrinkhersteller Red Bull beabsichtigt die Erweiterung seiner Produktion in Ludesch (Bezirk Bludenz). Das geht aus einer Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz hervor, bei der das Unternehmen um die Erteilung der entsprechenden Bewilligungen angesucht hat. Auf einem 6.000 Quadratmeter großen Grundstück in einem Betriebsgebiet soll ein Zubau errichtet werden. Die Vorarlberger wirtschaftspresseagentur.com berichtete zuerst.

Dem Ansuchen zufolge ist geplant, das neue Objekt in Nachbarschaft der bestehenden Red-Bull-Gebäude zu realisieren. Die Liegenschaft, auf der der Zubau entstehen soll, gehört seit 2007 der Red Bull GmbH mit Sitz in Fuschl am See. Eine mündliche Verhandlung zur Prüfung der naturschutzrechtlichen und der baurechtlichen Bewilligung sowie der gewerberechtlichen Genehmigung und der wasserrechtlichen Bewilligung für die Errichtung des Zubaus wurde von der Bezirkshauptmannschaft für Anfang Februar angesetzt.

Bereits vor einem Jahr haben Red Bull und der Getränkehersteller Rauch im Gemeindegebiet von Nüziders (Bezirk Bludenz) eine als Gewerbegebiet gewidmete 4,5 Hektar große Fläche erworben. Diese liegt nur etwa einen Kilometer von den Red Bull-Liegenschaften entfernt, auf denen nun gebaut werden soll. Damals hieß es, dass auf dem Areal ab 2026 Flächen für die Produktion und die Lagerung von Red Bull entstehen sollen.