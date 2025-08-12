MediaMarkt: Umsatzzuwachs vor der Fusion

Die Düsseldorfer Holding steigerte den bereinigten Umsatz im dritten Quartal auch dank eines florierenden Online-Geschäfts um 5,1 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Den bereinigten operativen Verlust (EBIT) konnte Ceconomy um gleich zwanzig Millionen auf 31 Millionen Euro eindämmen. In den ersten neun Monaten schrieb Ceconomy einen bereinigten operativen Gewinn von 258 Millionen Euro.

„Wir haben im dritten Quartal zum zehnten Mal in Folge unsere Profitabilität gesteigert und dabei unser Tempo beschleunigt“ , sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner. „Wir kommen aus einer Position der Stärke. Das macht uns zu einem attraktiven Partner für JD.com.“

Der chinesische Online-Riese JD.com hatte Ende Juli angekündigt, Ceconomy übernehmen zu wollen, und hat den Ceconomy-Aktionären je 4,60 Euro in bar für jede Stammaktie in Aussicht gestellt. Insgesamt wird Ceconomy damit mit gut 2,2 Milliarden Euro bewertet. Die Großaktionäre haben den Chinesen bereits rund 57 Prozent der Anteile zugesagt. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 über die Bühne gehen, Ceconomy von der Börse genommen werden. Bis dahin wird unter anderem die Zustimmung der Kartellbehörden erwartet.