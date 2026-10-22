Machtpoker um Wiener Lukoil-Holding

Bis 2022 kam die Wiener Lukoil International in Wirtschaftsnachrichten allenfalls als Randnotiz vor. Obwohl das Unternehmen mit seinen rund 140 ausländischen Tochtergesellschaften das mit Abstand größte in Österreich war – und bis heute ist, was die ganze Zeit über unbemerkt blieb. Doch laut dem erst vor einem Jahr im österreichischen Firmenbuch hinterlegten Konzernabschluss 2022 wurden 94,5 Milliarden Euro Umsatz und ein Gewinn (nach Steuern) von 7,025 Milliarden erzielt.

Danach ging es infolge des Kriegs gegen die Ukraine steil bergab. Der zweitgrößte russischen Ölkonzern, Lukoil, der im Kern einer Gruppe von Managern gehört, wurde mit Sanktionen belegt, der Handel der in London notierten Aktie ausgesetzt.

Was auch dessen für das gesamte internationale Geschäft zuständige Holding am Wiener Schwarzenbergplatz in Mitleidenschaft zog. Der Handel mit Öl aus Russland musste gestoppt werden. Da außerdem u. a. auch das Tankstellennetz in Finnland und die Raffinerie in Rumänien still stehen, fiel der Umsatz laut Finanzinsidern um circa die Hälfte, liegt mit circa 50 Milliarden Euro aber immer noch über dem der OMV, weil große Teile des Business normal weiterlaufen. Und über milliardenschwere Rücklagen verfügt Lukoil International nach wie vor.

Wegen der US-Sanktionen sehen sich die russischen Eigentümer trotzdem gezwungen, die Auslandsaktivitäten – mit Ausnahme jener in Kasachstan – zu verkaufen. Es geht um Assets mit einem geschätzten Wert von derzeit 22 Milliarden US-Dollar: Öl- und Gasförderungen etwa in Aserbaidschan, in Usbekistan, in den Arabischen Emiraten (VAE), im Irak, in Afrika und in Mexiko, Raffinerien in Bulgarien, in Rumänien und in den Niederlanden sowie über 2.000 Tankstellen in Europa, in Nahost und in den USA.