US-Investor kauft Wiener Lukoil-Holding

Der russische Ölkonzern Lukoil verkauft seine in Wien ansässige internationale Zentrale an den US-Finanzinvestor Carlyle. Der Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet, damit geht die Lukoil International GmbH mit Sitz am Schwarzenbergplatz, die als operative Drehscheibe für Assets von Europa bis Mexiko fungiert, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen in US-amerikanische Hände über. Der Transaktionswert wird von Branchenexperten auf 22 Mrd. US-Dollar (19 Mrd. Euro) geschätzt.

Die Lukoil International GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter des Mutterkonzerns und steuert von Wien aus knapp 30 Tochterfirmen in rund 20 Staaten. Im österreichischen Firmenbuch wies die Gesellschaft zuletzt ein Anlagevermögen von mehr als 16 Mrd. Euro aus. Zu den Assets gehören Raffinerien in Bulgarien, Rumänien und den Niederlanden sowie ein weltweites Tankstellennetz.

In Wien selbst sind laut Wirtschaftscompass zuletzt über 200 Mitarbeiter beschäftigt gewesen - davon entfiel der Großteil (142 Mitarbeiter) auf die Lukoil Lubricants Europe GmbH in der Donaustadt und 67 Mitarbeiter auf die Holding am erst kürzlich für 30 Mio. Euro renovierten Standort am Schwarzenbergplatz.