Leier Gruppe übernimmt Holcim-Betonwerk in Polen

Das Werk in Sochaczew ist auf die Herstellung von Stahlbetonfertigteilen für den Wohnungsbau und die Infrastruktur spezialisiert. Die Transaktion umfasst den Kauf des Werks samt Produktionsanlagen und soll das Produktportfolio von Leier Polska erweitern, hieß es am Donnerstag. Über 10 Millionen Euro sollen in neue Maschinen investiert werden.

Die Leier Gruppe mit Sitz im burgenländischen Horitschon erzielte 2025 einen Nettoumsatz von 401 Millionen Euro und beschäftigte knapp 2700 Mitarbeiter:innen. Die Holding findet sich damit auf Platz 299 der 500 größten Unternehmen Österreichs wieder.

„Die Übernahme des Werks in Sochaczew ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Entwicklungsstrategie in Polen. Die Investition stärkt unsere Präsenz in Zentralpolen, ermöglicht einen noch effizienteren Kundenservice und optimiert unsere Logistik und Lieferprozesse“, erklärte Krzysztof Kwiatkowski, Vizepräsident von Leier Polska, in der Aussendung.