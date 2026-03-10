Raiffeisen vor 550-Millionen-Euro-Deal in Rumänien

Der trend hatte erstmals Ende Jänner über den möglichen Zukauf berichtet, bei dem laut rumänischen Medienberichten die Großbanken ING und Intesa ebenfalls im Rennen waren. Bloomberg beruft sich nun auf „Insider", die Transaktion könne sich laut der Nachrichtenagentur jedoch auch noch verzögern.

Mit dem Deal würde Raiffeisen zur drittgrößten Bank in Rumänien nach Vermögenswerten aufsteigen. Seit 1998 ist die RBI mit einer Tochter in Rumänien vertreten, die 2025 einen Gewinn von 349 Millionen Euro erzielte und rund 4.800 Mitarbeiter:innen beschäftigte. An der Wiener Börse legten die Aktien der RBI im Laufe des Dienstags um drei Prozent zu.

Laut APA wollte die RBI keine Stellungnahme zu dem Bloomberg-Bericht abgeben. Der Präsident des Interessensverbands für Anleger (IVA), Florian Beckermann, sieht laut der Agentur eine mögliche neue RBI-Zukaufstrategie positiv - es wäre „jedenfalls guter Diskussionsstoff für die kommende Hauptversammlung am 9. April", so Beckermann zur APA.