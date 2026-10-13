Intersport: Rekordumsatz

Intersport hat das abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 mit Superlativen beendet. Der Österreich-Umsatz stieg um 6 Prozent auf 690 Mio. Euro, das sei ein Rekordumsatz. Auch das Ergebnis sei gewachsen. Das Onlinegeschäft habe um mehr als ein Drittel zugelegt. „Intersport ist stärker aufgestellt denn je“, sagte Intersport-Austria-Chef Franz Koll am Dienstag beim Jahrespressegespräch.

Von der Konkurrenz zeigt sich der Händler unbeeindruckt, von der Paketsteuer ist das Unternehmen nicht betroffen. Auch die anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen im Handel sieht Koll gelassen. Er hoffe zwar auf einen vernünftigen Abschluss, Intersport sei aber besser unterwegs als andere. Der Sporthändlerverbund beschäftigt in Österreich rund 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für eine generelle Sonntagsöffnung ist Koll nicht, aber für Öffnungen in den Tourismusregionen. "Da würde ich auch Wien sehen. Da würde ich das schon begrüßen", sagte Koll auf Nachfrage. Intersport hat im Großraum Wien nur zehn Standorte, insgesamt sind es 280 in ganz Österreich.