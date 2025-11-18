Tatsächlich sorgt eine Reihe von Entwicklungen reihum für finanzielle Muskelkater in der Branche. Nach einem Boom rund um die Corona-Lockdowns waren viele Händler zu optimistisch bei ihren Orders und blieben aufgrund von danach wieder geänderten Konsumverhaltens auf Bergen an Sportgeräten sitzen, Fahrräder genauso wie Ski, wo das Vorkrisenniveau noch immer nicht erreicht wurde.

Zum anderen, so Michael Nendwich, Geschäftsführer des VSSÖ, des Dachverbands Sportindustrie- und Handel, laste auch die Kombination von Lohnsteigerungen, Energiekosten und Konsumflaute schwer auf der Branche.

Gigasport etwa, die Zentralorganisation von Sport 2000, musste 2024 Konkurs anmelden, wurde an die deutsche ANWR Group verkauft und bemüht sich um Neustrukturierung und internationale Vernetzung, so die neue Geschäftsführerin Irina Andorfer: „Unser Kurs stimmt. Jetzt geht es darum, konsequent dranzubleiben, weiter an Tempo zu gewinnen und die nächsten Schritte zu gehen.“

Auch Mitbewerber Hervis rackert sich nur mühsam aus den wirtschaftlichen Troubles heraus, die das allzu lange Festhalten an einer mittelgut aufgestellten Filialstruktur ausgelöst hat. Der jüngst bekanntgegebene Verlust von 43 Millionen Euro für 2024 zeigt, dass der Turnaround noch dauert und ohne den finanziellen Rückhalt des Eigen­tümers Spar wohl nicht möglich wäre.

Die lange Zeit vollmundig auftretenden ausländischen Diskonter wie XXXL wiederum haben Österreich mittlerweile wieder verlassen oder geben es um eine Nummer billiger. Etwa Decathlon, der seit Jahren keine geeigneten neuen Standorte findet wie zuletzt in Innsbruck und mangels kritischer Masse eher Bilanzverluste anhäuft (minus 18 Millionen Euro für 2023), oder Sports Direct mit nur mehr 16 Filialen und zuletzt veröffentlichten 115 Millionen Euro Bilanzverlust.