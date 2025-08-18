Erneut Jobabbau bei AVL List in Graz

Der Technologiekonzern AVL List GmbH mit Sitz in Graz baut an seinem Standort rund 350 Beschäftigte ab. Dies teilte das Unternehmen am Montagnachmittag nach einer Informationsveranstaltung im Haus mit. Man reagiere damit auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In Graz sind rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Abbau solle über die nächsten Monate und „maßvoll“ erfolgen, über natürliche Fluktuation oder auch Altersteilzeitmodelle. Ein Sozialplan soll erstellt werden.

Bei AVL List sprach man von einer maßvollen Kapazitätsanpassung vor allem am Standort Graz. Der geplante Stellenabbau betreffe rund acht Prozent der Grazer Belegschaft. Betroffen seien alle Bereiche des Unternehmens. „Solche Dinge sind für uns immer der letzte Schritt“, hieß es gegenüber der APA. AVL List gilt in der Steiermark als guter und fairer Arbeitgeber. Die Entscheidung sei eine Reaktion auf tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der globalen Automobil- und Mobilitätsbranche, die aktuell durch konjunkturelle Abschwächungen in mehreren Kernmärkten, stark steigende Kosten und einen wachsenden internationalen Wettbewerbsdruck zusätzlich verschärft werde. Diese Dynamik habe sich zudem in den vergangenen Wochen und Monaten noch verstärkt.