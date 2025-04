Die Hallmann Holding teilte am Freitag in einer Aussendung mit, dass sie in keinem Haftungsverhältnis zur Süba AG stehe und als Aktionärin „nicht in die Projektentwicklungen und laufende Geschäftsaktivitäten der Süba AG oder anderer Unternehmensbeteiligungen eingebunden“ sei. Der Vorstand der Süba sei weiters weisungsfrei und „für sämtliche Geschäftsaktivitäten alleinig verantwortlich“. Die Holding selbst sei eine „breit aufgestellte Unternehmensgruppe mit internationalen Firmenbeteiligungen in unterschiedlichen Branchen, darunter Immobilien, IT, Tech, Cybersecurity, Lifesciences, Venture Development sowie Filmproduktionen“.

Das Immobiliengeschäft will die Hallmann Holding aktuell neu ausrichten. Wie am vergangenen Mittwoch bekannt wurde, will das Unternehmen die Entwicklung neuer Projekte künftig zurückfahren, während Bestandsimmobilien zugekauft und aufgewertet werden. Begründet wurde die Maßnahme unter anderem mit langwierigen Umwidmungs- und Genehmigungsverfahren sowie zunehmenden behördlichen Hürden. Auch innerhalb der Asset-Klassen soll es eine Umschichtung geben: Der Bereich Shopping und Retail soll zurückgefahren werden. Dafür will Hallmann verstärkt auf Logistikimmobilien, Apartmenthotels und Student-Housing sowie auch nachhaltiges Wohnen und Büro setzen.