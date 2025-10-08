Benko-Stiftung: Gläubigerforderungen über 80 Millionen Euro anerkannt

Besonders trist dürfte es indes um die letztliche Befriedigung der Gläubigeransprüche bestellt sein. Es würden am Ende wohl nur rund 3 Mio. Euro herausschauen - und dabei handle es sich um eine "sehr optimistische Betrachtung", wie es gegenüber der APA hieß. An Aktiva sei schließlich offenbar fast gar nichts mehr bis äußerst wenig vorhanden. Sollte in den kommenden Monaten in der Schweiz ein entsprechendes Urteil in einem Schiedsgerichtsverfahren fallen, könnten übrigens noch ein paar weitere hundert Millionen an letztlich anerkannten Forderungen hinzukommen.

Bei beiden Gläubigern, über deren Ansprüche am Mittwoch Masseverwalter Herbert Matzunski erkannte, handelte es sich um insolvente Gesellschaften der Signa-Gruppe. Die zusätzlichen Forderungen wurden von den jeweiligen Insolvenzverwaltern dieser Gesellschaften beim Landesgericht geltend gemacht.

Indes wurde deutlich, dass im Zuge der Pleite der Familie Benko Privatstiftung offenbar größere Beträge an die Signa bzw. Benko abgeflossen waren. "Vor der Insolvenzeröffnung über die Familie Benko Privatstiftungen wurden von der Familie Benko Privatstiftung beträchtliche Beträge von Gesellschaften der Signa-Gruppe vereinnahmt und sodann recht rasch an weitere Signa-Gesellschaften bzw. Herrn René Benko persönlich weitergeleitet", verlautete es in einer Aussendung des KSV1870. Diese "Millionenbeträge" seien zum Teil im Rahmen von Kreditverträgen mit entsprechenden Rückzahlungsvereinbarungen bzw. titellos an die Familie Benko Privatstiftung überwiesen worden. Nunmehr würden die jeweiligen Insolvenzverwalter dieser Gesellschaften die "Rückführung" der Beträge fordern. Jedenfalls sei die Stiftung als "Finanzierungsvehikel" im Vorfeld der Insolvenzeröffnung genutzt worden.