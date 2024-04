Neuer Signa-Aufsichtsrat wirft nach wenigen Tagen das Handtuch

Beim insolventen Immobilien- und Handelskonzern Signa geht es turbulent weiter. Die Unternehmerin Karin Exner-Wöhrer, Vorstandschefin der Salzburger Aluminum AG (SAG) und der Immobilienexperte Michael Mitterdorfer haben nach nur fünf Tagen ihre Aufsichtsratsmandate wieder zurückgelegt.

In einer Aussendung erklärten Karin Exner-Wöhrer und Michael Mitterdorfer:

„Es traten Auffassungsunterschiede über die Rolle und Aufgaben des Aufsichtsrats im Sanierungsverfahren auf. Diese ließen sich nicht restlos klären. Deswegen haben wir gestern die Gremien informiert, dass wir das uns verliehene Aufsichtsratsmandat in der SIGNA Development Selection AG sowie SIGNA Prime Selection AG zurücklegen. Es ist, auch im Hinblick auf die Reputation des Wirtschaftsstandorts Österreich, wünschenswert, dass die in den Sanierungsplänen angestrebte Quote an die Gläubiger erreicht wird. Dafür wünschen wir allen Akteuren viel Erfolg."