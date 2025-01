Signa-Insolvenzverwalter kritisiert Vorgänge rund um Selfridges-Kauf

Auch mit den Ex-Aufsichtsräten der Prime, darunter dem früheren Aufsichtsratschef und ehemaligen SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer, geht Abel rund um die Geldverschiebungen hart ins Gericht. Etwa sei der Genehmigung, in Verträge der Holding einzutreten, „keinerlei Diskussion im Aufsichtsrat“ vorangegangen, „sie wurde vielmehr einfach 'durchgewunken'“. Ebenso sei seitens des Kontrollorgans nicht erörtert worden, warum die Holding die „Geschäftschance“ (durch den Kauf der Selfridges-Immobilien, Anm.) an die Prime abgeben würde.

Die Kritik am Management, wonach es sich angesichts des Erwerbs der Finanzierungsgesellschaften um einen „unzulässigen Kreditvertrag“ handle, richtet Abel letztlich gleichermaßen an den Aufsichtsrat, der die Transaktionen nachträglich genehmigte. Denn auch dieser habe sich nicht ordentlich mit den Konsequenzen für die Prime befasst: „Nicht eine einzige diesbezügliche Frage wäre dokumentiert“, heißt es in dem Anwaltsschreiben.

Mittlerweile wurden die Signa-Anteile an der Selfridges Group verkauft. Seit Oktober 2024 gehören dem saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) 40 Prozent und die überwiegende Mehrheit (60 Prozent) der thailändischen Central Group. Die Eigentumsverhältnisse gelten dabei sowohl für die operativen Gesellschaften wie auch für die Immobiliengesellschaften der Warenhausgruppe.