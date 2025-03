Signa: Masseverwalter verkauft Chrysler Building

Stapf hat auch nach dem Verkauf des Chrysler Building genug zu tun. Laut einem Gutachten von Deloitte Financial war die Signa Holding spätestens ab 30. November 2022 zahlungsunfähig - etwa für die Beurteilung von Anfechtungsansprüchen durchaus relevant. Bis Ende Februar wurden beim Insolvenzgericht 442 Forderungen in Höhe von insgesamt 7,712 Mrd. Euro angemeldet. Davon wurden bisher 2,163 Mrd. Euro anerkannt. Weiters wurden Anfechtungsansprüche von 300 Mio. Euro eingefordert. Und rund 3 Mio. Euro konnten im Vergleichsweg eingezogen werden, heißt es im vierten Bericht des Masseverwalters an die Gläubiger.

Die geordnete Abwicklung der übrigen Unternehmensbereiche werde noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen, so Stapf. So laufen noch die Verhandlungen über den Verkauf der Medienbeteiligungen. Schließlich hält die Signa Holding indirekt rund 25 Prozent an „Kronen Zeitung“ und „Kurier“.