Signa: Bruchteil der Forderungen gegen „Laura-Gesellschaft“ anerkannt

Im Rahmen der Insolvenzverfahren über Gesellschaften im Nahbereich der Laura-Privatstiftung des insolventen Signa-Gründers René Benko gibt es Neuigkeiten: Gegen die insolvente Herkules Holding GmbH (vormals Laura Holding GmbH) mit Sitz in Innsbruck wurden am Mittwoch am dortigen Landesgericht in einer Berichts-und Prüfungstagsatzung zwar knapp 710 Mio. Euro an Forderungen angemeldet, davon aber lediglich 35.158,93 Euro anerkannt.

Dies teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform in einer Aussendung mit. Insbesondere die Forderung des Investmentfonds Mubadala sowie sämtliche konzerninternen Forderungen seien bestritten worden, hieß es. Die Herkules Holding habe im Signa-Konzerngeflecht vorwiegend als sogenannte „GrESt-Blockerin“ (Grunderwerbssteuer, Anm.) fungiert, verfügte aber auch über diverse Beteiligungen an verbundenen Unternehmen. Die Werthaltigkeit dieser Beteiligungen werde nun von Masseverwalter Stefan Geiler im Detail geprüft.

Das Insolvenzverfahren war Ende März eröffnet worden. Vor ebenjener war eine Sanierung des Unternehmens geplant gewesen. Durch die Insolvenzen vieler Gesellschaften, an denen die Herkules Holding beteiligt war, seien diese Absichten aber wieder verworfen worden, erklärten die Gläubigerschützer.