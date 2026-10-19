Doppelmayr: Großauftrag in Panama City

Doppelmayr hat den Zuschlag für ein Großprojekt in Panama City erhalten. Mit Auftragserteilung am 15. Oktober starte man den Bau einer urbanen Seilbahn in Panama City, die die Anbindung des Bezirks San Miguelito verbessern soll, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zum Auftragsvolumen äußerte man sich auf Nachfrage nicht, laut übereinstimmenden panamaischen Medienberichten beläuft sich dieses auf rund 255 Mio. US-Dollar (226,6 Mio. Euro).

Doppelmayr errichtet für „Metro de Panama“ eine laut Unternehmensmitteilung 6,6 Kilometer lange, barrierefreie Anlage mit sechs Stationen, die das dicht besiedelte Gebiet von San Miguelito mit wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrsnetzes verbindet. Die Inbetriebnahme der Stadtseilbahn sei für 2029 vorgesehen, hieß es. Befördert werden könnten 2.800 Personen pro Stunde und Richtung. Täglich soll die Bahn 18 Stunden in Betrieb sein, für die Gesamtstrecke betrage die Fahrzeit etwa 26 Minuten.