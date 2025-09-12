Rekordjahr für Seilbahnbauer Doppelmayr

Die Vorarlberger Doppelmayr-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihren Umsatz abermals kräftig nach oben geschraubt. Nach zuletzt 1.057 Mio. Euro (2023/24) wurde im zu Ende gegangen Geschäftsjahr ein um 13,19 Prozent gesteigertes Geschäftsvolumen von 1,197 Mrd. Euro erreicht. Man habe mit einem starken, weltweit vernetzten Team und zahlreichen Großprojekten die internationale Marktpräsenz gestärkt, so Michael Köb vom Doppelmayr Executive Board.

Die Kernmärkte im Winterbereich blieben nach wie vor der Alpenraum sowie Nordamerika. Der Umsatz verteilte sich zu jeweils 24 Prozent auf die Regionen USA/Kanada und Schweiz/Frankreich/Italien sowie 16 Prozent auf den Heimmarkt Österreich. In Asien seien Seilbahnen im Ganzjahrestourismus weiter auf dem Vormarsch, und in Lateinamerika eröffnete Doppelmayr eine neue urbane Seilbahn, berichtete das Unternehmen in seiner Rückschau auf die vergangenen Monate. „Der erzielte Jahresumsatz von 1,197 Millionen Euro ist ein klares Zeichen für unsere Leistungsfähigkeit und eine solide Basis für künftiges Wachstum und Investitionen“, so Köb. Andere Finanz-Geschäftszahlen als den Umsatz gibt Doppelmayr nicht bekannt.

Außer dem Umsatz ist 2024/25 auch die Anzahl der Mitarbeiter deutlich angestiegen. Es wurden weltweit 3.781 Personen (Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Das bedeutete ein Plus von 264 bzw. 7,5 Prozent. 1.776 davon (plus 4,6 Prozent) haben ihren Arbeitsplatz in Österreich.