Wie erwähnt, gibt es eine Vielzahl von Kursen rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Die hier getätigte Auswahl bezieht sich auf kostenlose Kurse, die durch ihre Qualität überzeugen.



Anbieter: Harvard University

Titel: "CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/fnDIZ



Anbieter: BrightTALK Originals

Titel: "Leveraging AI in the evolving and transformative ITSM landscape"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/dhktN



Anbieter: DeepLearning.AI

Titel: "KI für alle"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/pxCS8



Anbieter: WKO

Titel: "KI-Anwendungen rechtssicher umsetzen"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/dBEUV



Anbieter: NVIDIA

Titel: "Generative AI Explained"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/afgY2



Anbieter: Google

Titel: "Introduction to Generative AI Learning Path"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/cvFJ8



Anbieter: Microsoft & LinkedIn

Titel: "Career Essentials in Generative AI"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/ltBCV



Anbieter: IBM

Titel: "Spezialisierung KI-Grundlagen für jedermann"

Link zum Kurs: https://shorturl.at/tzIQ9