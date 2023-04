ARTIKEL-INHALT

„Prompt“ leitet sich aus dem Englischen ab. „To prompt“ heißt übersetzt „etwas veranlassen“.

Ein Prompt ist, ableitend davon, eine Eingabeaufforderung.

In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) signifikant beschleunigt. KI-Anwendungen funktionieren nach dem Prinzip, dass Computer menschliches Denken und Lernen simulieren, um komplexe Aufgaben zu lösen.

In diesem Zusammenhang ist der Begriff „Prompt“ von wesentlicher Bedeutung.

Was ist ein Prompt?

Sehr einfach formuliert: Ein Prompt ist jene Information, die Sie einer KI geben, damit sie das tut, was Sie von ihr wollen.

Unter Prompt Engineering (PE) versteht man den Prozess der effizienten Kommunikation mit einer Künstlichen Intelligenz (KI), um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Die meisten generativen KI-Modelle (Generative AI) lassen durch Texteingaben bedienen. Die User:innen geben also einen Text-Aufforderung (Prompt) ein und die KI bearbeitet diesen Auftrag.



Der Zweck des Prompt-Engineering besteht darin, Prompts zu erstellen, die einem Large Language Model (LLM) relevante Antworten entlocken.

Was braucht es dazu?

Da die KI-Technologie immer weiter und schneller voranschreitet, ist die Beherrschung von Prompt-Engineering eine besonders wertvolle Fähigkeit geworden.

So entsteht auch ein neues Berufsbild, jenes des Prompt Engineers.

Zudem tauchen auch Bezeichnungen wie Prompt Redakteuren oder Prompt Designern auf. Prompt-writer, bzw. Prompt Redakteure fokussieren eher auf die „Übersetzung von Maschine zu Mensch“, sie unterstützen Unternehmen darin, Prompts zu verfassen, die das gewünschte Resultat erzielen.

Was ist der Job eines Prompt Engineers? Anders als bei einem Programmierer, geht es nicht darum, Codes zu schreiben, sondern vielmehr die KI-Software zu testen und zu optimieren. Indem sie beispielsweise Texte als Input liefern, Fehlinformationen zu bereinigen etc.

Die konkreten Aufgaben eines Prompt Engineers variieren zwar von Unternehmen zu Unternehmen, doch die Hauptaufgabe bleibt dieselbe: Die Fähigkeiten des KI-Systems verstehen, den optimalen Output generieren und nachvollziehen, warum die KI Dinge falsch umsetzt.

Wie „Bloomberg“ im März 2023 schrieb, können „AI Whisperer“ – „KI-Flüsterer“, mit einem Jahresgehalt von rund 335.000 US-Dollar rechnen.

Die Gehaltsangaben variieren dennoch stark. Und es ist davon auszugehen, dass sich das Berufsbild, sowie die Künstliche Intelligenz an sich, konstant weiterentwickelt.



Die Qualität eines Prompts definiert die Qualität des Resultats. Heißt: Je präziser der Prompt formuliert wird, desto hochwertiger und exakter ist der Output, den die KI liefert.



Zudem gilt zu beachten: Verschiedene KI-Modelle reagieren unterschiedlich auf dieselbe Eingabeaufforderung, also den selben Prompt. Wenn das das jeweilige Modell und die Logik dahinter verstanden wird, kann man mit der richtigen Eingabeaufforderung präzise Ergebnisse erzielen.

Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, was einen guten Prompt ausmacht, gibt es nicht. Denn auch Prompts an sich können vielfältig sein.

Sie variieren in:

So unterscheiden sich beispielsweise einfache Prompts, die eine Aufforderung implizieren, von aufeinander aufbauenden Prompts.

Ein Beispiel für einen einfachen Prompt, mit einer Aufforderung:

Was ist 72 x 276? Achte darauf, dass deine Antwort richtig ist.

Ein Beispiel für einen aufeinander aufbauenden Prompt:

Lies das folgende Mail und erstelle daraus eine Mailvorlage. Indem du Namen durch [Name] ersetzt und persönliche Daten durch Variablen darstellst. " Sehr geehrter Herr Hoffmann, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt interessieren. Im Namen der "XYXX231-Company" lassen wir Ihnen gerne konkrete Angebotsvorlagen zukommen. Sollten Sie Rückfragen haben melden Sie sich gerne bei mir. Telefonnummer: +43 625194 383627 7643 Emailadresse: produkt@xyxx231company.at Mit den besten Grüßen Herbert A.

Eine weitere Form einen Prompt aufzusetzen ist die Rollenverteilung. Hier wird die KI aufgefordert, eine definierte Rolle einzunehmen. So können Sie dem KI beispielsweise die Rolle eines Juristen zuweisen oder eines Reiseführers oder eines HR-Experten



Die Variationsmöglichkeiten sind manigfaltig und die Resultate unterscheiden sich von jenen, bei denen Sie keine Rolle vergeben haben.

Rob Lennon, Coach und Berater, setzt sich intensiv mit Künstlicher Intelligenz und dem Programm ChatGPT auseinander. Der "AI Whisperer", wie er sich selbst nennt, hat das Konzept eines "Mega-Prompts" entwickelt.

Was steckt dahinter? Ein "Mega-Prompt" für das OpenAI-Tool ChatGPT umfasst laut Lennon sechs Stufen:

After tons of research and experimentation, here are the 6 types of information I provide in my ChatGPT mega-prompts: pic.twitter.com/dQbcAUQ0dy