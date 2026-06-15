Österreichs Verwaltung unter massivem Budgetdruck

Die österreichische Verwaltung befindet sich laut der bislang unveröffentlichten EY-Studie „Zukunft Verwaltung 2026“ in einem Spannungsfeld zwischen steigenden Anforderungen und knapper werdenden Ressourcen. So sehen sich zwei Drittel der befragten Organisationen mit einem starken oder sehr starken Budgetdruck konfrontiert.

Obwohl Digitalisierung als Zukunftsaufgabe regelmäßig genannt wird, spielt künstliche Intelligenz zur Effizienzsteigerung der Verwaltung derzeit noch eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Beim Ranking der wichtigsten Themen landet der KI-Einsatz im unteren Bereich der Prioritätenliste. Nur sechs Prozent der Befragten nennen die Integration von KI und den Aufbau entsprechender Kompetenzen als zentrales Zukunftsthema. Auch Automatisierung und technologische Transformation werden zwar als relevant betrachtet, stehen aber deutlich hinter Finanzierungs- und Effizienzfragen.

Christoph Harreither, Leiter Government & Public Services von EY Österreich, sieht in KI, Digitalisierung und Technologien die größten Hebel, um die Verwaltung effizienter zu gestalten. Harreither: „KI wurde als Zukunftsthema erkannt, ist jedoch in die täglichen Abläufe noch selten voll integriert.“ Diese Zahlen stehen in großem Kontrast zu der Anwendung von KI in österreichischen Unternehmen: Laut dem EY KI Readiness Check 2026 setzen bereits zwei Drittel der Unternehmen (69 Prozent) KI in ihrer Arbeit oder zumindest in Pilotprojekten ein.