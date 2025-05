Medizin-Podcasts für Expert:innen und Gesundheitsbewusste

Palliativmedizin ist ein Nischenthema, könnte man meinen. Lauscht man dem Podcast der Assistenzärztin Lea Kum (l.) und ihrer Chefin, Eva Masel, Professorin für Palliativmedizin an der Med-Uni Wien, merkt man schnell, dass es in „Hochpalliativ“ um viel mehr geht als das reine Fachgebiet der Palliativmedizin. Die beiden Ärzt:innen sprechen über ihre Zweifel und wie man sich in herausfordernden Situationen selbst schützt, über offene Kommunikation, über neueste Studien, aber eben auch über das Sterben an sich. Der Tod ist nicht nur Teil des Lebens vieler Ärzt:innen, sondern er betrifft uns alle irgendwann. Das ist wohl auch ein Grund, warum der Podcast auch in der breiten Öffentlichkeit so beliebt ist. Beim Ö3-Podcast-Award war „Hochpalliativ“ in den top 30 vertreten. Warum Mediziner:innen den Podcast hören sollen? „Wenn unsere Kolleg:innen alle wissen, was Palliative Care kann, profitieren die Patient:innen. Es geht nicht nur um das Sterben, sondern der Podcast soll zeigen, dass Palliativmedizin eine aktive Therapieform ist“, so Kum. Es gibt auch Folgen mit Gästen, zum Beispiel mit einer sogenannten Sterbeamme und mit einem Ethikjuristen.