Interview: "Erstmals können wir direkt in die Evolution eingreifen“

STEFAN WÖHRER :

Der größte medizinische Nutzen liegt immer in der Prävention von Krankheiten. Das Gleiche gilt für die personalisierte Medizin. Wenn ich mein persönliches Risiko für eine bestimmte Erkrankung kenne, kann ich eine aktive Vorsorge betreiben, damit diese Erkrankung am besten gar nicht auftritt oder frühzeitig behandelt wird. Was die Behandlung betrifft, so hat die Pharmakogenetik, das heißt die Auswahl von Medikamenten basierend auf genetischen Untersuchungen, derzeit das größte Potenzial. Wenn jeder Österreicher einen pharmakogenetischen Test machen würde, so könnte man jährlich circa 100.000 Spitalsaufenthalte vermeiden und dadurch 500 Millionen Euro einsparen.