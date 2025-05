Die Empörung zur auslaufenden Fax-Befundung entlockt Stefan Skrobanek ein mildes Lächeln. „Dieses Thema war in seiner Dimension medial überrepräsentiert. Da könnte ich Ihnen von ganz anderen Beispielen berichten“, sagt der Geschäftsführer von Dedalus Healthcare. Mehr als zwanzig Jahre im österreichischen Gesundheitssystem haben ihn gelehrt, dass hier in Jahrzehnten, nicht in Jahren gedacht wird. Politisch, betriebswirtschaftlich und technologisch alles höchst komplex. Skrobanek ist dennoch optimistisch: „Die IT im Gesundheitswesen hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, auch wenn einige Innovationen erst in Zukunft voll zu Geltung kommen werden.“

Sein Unternehmen sorgt dafür, dass die digitale Transformation in Krankenhäusern, Labors und Praxen gelingt. Dedalus ist Spezialist für Krankenhausinformationssysteme, kurz KIS, die „ERP-Systeme“ im Gesundheitsbereich. Mit 950 ausgestatteten Kliniken ist Dedalus Marktführer im deutschsprachigen Raum. Dedalus Healthcare ist Teil der gleichnamigen Gruppe, und in Wien befindet sich der wichtigste Entwicklungsstandort in Europa. „Von 330 Mitarbeitenden am Wiener Standort sind allein 270 in der Softwareentwicklung tätig“, sagt Skrobanek, „in Graz sind es weitere 100 Personen, die sich stark mit der Programmierung und Integration von KI-Lösungen beschäftigen.“