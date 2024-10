Wie personalisierte Medizin die Lebensuhr neu justiert

Die große Frage ist nun, wie sich dieses Wissen für die eigene Gesundheit und in der medizinischen Versorgung nutzen lässt. Der Schlüssel zur personalisierten Medizin liegt in Gentests. Wer sich einem solchen Test mit einer Speichelprobe unterzieht, erhält Zugang zu einer Datenbank, die unter anderem verrät, ob und wie ein Medikament wirkt, ob es womöglich mehr schadet als nutzt und was allenfalls die bessere Alternative wäre. Eine andere Methode ist der epigenetische Text, die Diagnostik der Software der Gene. Diese zeigt, wie die Gene arbeiten – schneller oder langsamer – und errechnet daraus die Lebenszeit. Der Bioinformatiker Steve Horvath gilt als Erfinder dieses Zeitmessers. Und genau hier, bei der Aktivität der Gene, kann der Mensch nun selbst eingreifen und seinen Alterungsprozess verlangsamen. „Jeder Mensch hat eine andere Programmiersprache und kann seine Software reprogrammietren“, erklärt Huber: „Genau das ist das Interessante. Denn durch die Epigenetik gelingt es dem Menschen zum ersten Mal, direkt in die Evolution einzugreifen“, sagt Huber.

Ein anschauliches Beispiel dafür sei das Kollagen. Wenn zu viel Methyl oder zu viele elektrische Ladungen an einem Gen hängen, dann werde dieses Gen nicht mehr abgelesen: „Wenn zum Beispiel das Gen für das Kollagen in der Haut methyliert ist, dann wird es nicht mehr aktiv und der Körper bildet zu wenig Kollagen. Die Folge ist, dass die Haut altert.“ Und wo liegen nun die Schlüssel zum Jungbrunnen? Hunger, Kälte und Bewegung sind beispielsweise drei Faktoren, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken, erklärt Huber (siehe Interview links): „Steve Horvath hat Berechnungen angestellt, wonach man durch die Reprogrammierung zwischen zwei und sechs Jahren an Lebenszeit gewinnen kann. Aber wir sind hier erst am Anfang. Und die Entwicklung geht rasant vor sich hin, rasanter als bei der Entwicklung des Handys oder des Autos.“

Ein interessanter Aspekt sind auch die genetischen Risikofaktoren, die jeder von uns in sich trägt und das individuelle genetische Erkrankungsrisiko determinieren. Die Forschung konnte zum Beispiel Gene identifizieren, die mit einer Störung der Blutfett-Regulation in Zusammenhang stehen. Das ermöglicht einen neuen Einblick in den Lipidstoffwechsel. Es hat sich gezeigt, dass eine Variante unseres Gens SORT1 in Zusammenhang mit einer Neigung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen steht und ein Risiko für erhöhtes LDL-Cholesterin mit sich bringt. Sind genetische Risikofaktoren wie diese durch Gentests bekannt, kann die Medizin auch hier eingreifen. „Sie können zum Beispiel testen, ob jemand das Krebsschutzgen P53 hat. Wenn das fehlt, ist der Mensch krebsanfälliger. Und da kommt jetzt die moderne Medizin ins Spiel. Und zwar nicht über die Epigenetik, sondern über die RNA-Programmierung“, erklärt Huber. Nach Verabreichung eines RNA-Moleküls beginnt der Körper, das fehlende P53-Molekül herzustellen. Huber: „Es kommt tatsächlich eine neue Medizin auf uns zu.“