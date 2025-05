Das Potenzial ist enorm. „Ein einzelner Arbeitgeber hat eine Million Mitarbeitende, 40 Prozent davon sind Kandidaten für das Medikament“, sagt Kittelberger. „Wir beobachten, dass diese Medikamente das Versicherungsmodell über den Arbeitgeber an seine Grenzen führen. Mittlerweile werden Kosten für die Abnehmmedikamente sogar in Quartalsberichten der Arbeitgeber erwähnt, weil sie so aus dem Ruder laufen.“

In den USA kostet eine Monatsversorgung Wegovy (vier Pens à 2,4 mg) 1.349,02 Dollar, in Österreich 301,91 Euro – das sind rund 4,5-mal so viel oder 1.020 Dollar mehr pro Monat. Die Gründe liegen in der unterschiedlichen Preisregulierung, erzählt Kittelberger: „Österreichs Krankenkassen verhandeln feste Obergrenzen, in den Vereinigten Staaten legen Pharmafirmen freie Listenpreise fest. Zwischenhändler, sogenannte Pharmacy Rebate Manager, verhandeln Rabatte auf diese Listenpreise und behalten einen Teil als Gewinn. Dieser Anreiz treibt die Listenpreise hoch und bleibt für die Patientinnen und Patienten intransparent.“