Dürfen wir vorstellen? Der AI-Doc.

International wird aktuell intensiv am Einsatz von KI in der medizinischen Vorhersage geforscht. Im Kern – und ganz gemäß dem primären Versprechen der Präzisionsmedizin – geht es darum, die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Patienten zur Verfügung zu stellen. Hier setzt auch die MedUni einen Fokus in der Forschung. Um Vorhersagen zu ermöglichen, brauche es dabei aber, so Langs, große Patientenkohorten und Big Data, anhand derer Algorithmen lernen können. Denn in der Methodenentwicklung sei noch viel zu tun. Transparenz in den Validierungsergebnissen sei dabei eines der derzeitigen „Hot Topics“.

Langs erläutert: „Um etwa dem Bias entgegenzuwirken, dass bestimmte Modell aufgrund der Selektion der Trainingsdaten nur für Menschen eines Teils der Population einen Vorteil haben, braucht es vor allem Transparenz in der Beschreibung der Daten. Welche Daten wurden verwendet? Wie sah die Patientenkohorte aus? Wie wurden die Patientinnen und Patienten rekrutiert? Und können die verwendeten Daten die Diversität in der ‚echten‘ Bevölkerung adäquat wiedergeben?“

Große internationale Kooperationen auf EU-Level – Österreich wirkt mit mehreren Institutionen, darunter die MedUni Wien, im europäischen Leuchtturm- Projekt EUCAIM mit – sind wesentlich, um gemeinsam zu validieren, was gut oder weniger gut funktioniert, und damit auch die Weiterentwicklung der Modelle zu ermöglichen. Christian Maté, Arzt für Allgemeinmedizin und Experte im Bereich digitale Medien und Einsatz von KI im Gesundheitsbereich, ergänzt: „KI funktioniert umso besser, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Datenschutz ist in diesem Kontext natürlich ein heikles Thema. Mittlerweile gibt es dafür aber unterschiedlichste technisch ausgeklügelte Lösungsansätze.“

Einer davon ist das sogenannte föderale Lernen, eine Technik des maschinellen Lernens, bei der ein Algorithmus nicht nur an einer zentralen Stelle, sondern an mehreren Stellen trainiert wird. Maté erklärt: „Im Zuge dieser Technik installiert man kleine Algorithmen an Endgeräten wie etwa Smartphones. Die Algorithmen trainieren am Smartphone mit lokalen Daten und werden anschließend als ‚frisch eingelernte‘ Algorithmen mit einer zentralen KI verknüpft – und zwar ohne sensible Daten weiterzugeben.“

Ebenso wesentlich sei es, dass sich maschinelles Lernen nicht in einer Blackbox abspielt, die KI also Dinge herausfindet, die zwar richtig, aber für den menschlichen Anwender nicht nachvollziehbar sind. „Noch vor einiger Zeit war das ein großes Thema, mittlerweile gelingt es, die KI dazu bringen, sich quasi in die Karten schauen zu lassen. Man spricht dann von ‚erklärbarer künstlicher Intelligenz‘“, erläutert Maté. Denn insbesondere in der Medizin sei es entscheidend, Ergebnisse, die eine KI liefert, auf Plausibilität überprüfen zu können.