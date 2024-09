KI-Dossier: Die richtige Strategie und Leadership für Künstliche Intelligenz

Dabei gibt es so etwas wie Google für das Unternehmen, die sogenannte Enterprise Search – basierend auf KI-Technologie –, längst. „Informationen können mit einer einfachen Chatanfrage schneller durchsucht werden als im Explorer.“ Selbst für steigende Reportingverpflichtungen gibt es mittlerweile Programme, die – sind sie einmal aufgesetzt – Daten automatisch aus dem System ziehen. „Einem sich im Schnitt jährlich verdoppelnden Kommunikationsaufkommen können wir nicht mit doppelt so schnellem Arbeiten begegnen“, analysiert Mader. „Wir müssen anders arbeiten.“

In der zunehmenden Komplexität bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel fühlen sich viele unter Druck gesetzt. Erst im April befragte PwC im Rahmen der „Hopes & Fears Survey“ 56.600 Personen weltweit, über 1.000 davon in Österreich, zu diesem Thema. 42 Prozent der heimischen Arbeitskräfte gaben an, dass die Arbeitsbelastung zugenommen habe.

Spannend: Mit 78 Prozent waren mehr als drei Viertel der Befragten bereit, „sich an neue Gegebenheiten in der Arbeitswelt anzupassen“. Die Bereitschaft für Neues ist also gegeben. Alarmierend: Gerade einmal 51 Prozent der abgewickelten Verwaltungstätigkeiten wurden von den Mitarbeitenden als „effizient“ wahrgenommen.

Andreas Hladky, Partner bei PwC Österreich und Leiter des Bereichs Digital Consulting, rät daher, mit den eigenen Leuten zu reden: „Einige Unternehmen fragen ihre Mitarbeiter nach den Problemen und bekommen jede Menge Vorschläge. Der Grundtenor lautet: ‚Bitte automatisiert, was nur irgendwie geht, damit wir ordentlich arbeiten können und nachkommen.‘“

Und in der Automatisierung geht viel, richtig viel. Lange bevor sich die ChatGPT-Welle aufgebaut hat, wurden schon Automatisierungen eingesetzt. Robotische Prozessautomatisierung (RPA) sorgt seit Jahren dafür, dass Formulare automatisch gelesen und verarbeitet werden. Machine Learning ist in der Mustererkennung in der Industrie wie im Dienstleistungssektor vielerorts Standard.