Mercosur-Abkommen als Chance für europäische IT-Unternehmen

Besonders relevant ist das Abkommen für IT-Dienstleistungen, wie Softwareentwicklung oder IT-Beratung. Das Abkommen sieht vor, Marktzugangsbarrieren abzubauen und ausländische Dienstleister grundsätzlich gleich zu behandeln wie inländische Anbieter.

Für ein europäisches Softwareunternehmen bedeutet das, dass IT-Dienstleistungen künftig einfacher an Kunden in den Mercosur-Staaten angeboten werden können, ohne dass zwingend eine lokale Tochtergesellschaft gegründet werden muss.

Auch für den digitalen Alltag bringt das Abkommen Veränderung: Auf elektronische Übertragungen – also etwa das Herunterladen von Software oder die Nutzung von Cloud-Anwendungen – dürfen demnach keine Zölle erhoben werden. Dies schafft Planungssicherheit für Unternehmen, die ihre Leistungen vollständig digital erbringen.

Digitale Dienstleistungen werden sonstigen Dienstleistungen grundsätzlich gleichgestellt und elektronisch abgeschlossene Verträge sowie fortgeschrittene elektronische Signaturen gegenseitig anerkannt. Dies soll zu einer Stärkung des Online-Handels beitragen und die einfache Abwicklung von grenzüberschreitenden Verträgen fördern.

Betreibt beispielsweise ein österreichischer Anbieter seine Cloud-Lösung in einem europäischen Rechenzentrum und ermöglicht Mercosur-Kunden den Online-Zugriff hierauf, hätten die Mercosur-Staaten früher versuchen können, solche Leistungen als importierte Ware zu behandeln oder zusätzliche Abgaben zu verlangen. Das Abkommen vermeiden diese Rechtsunsicherheit nunmehr.