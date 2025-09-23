EU und Indonesien führen freien Handel ein

Die Europäische Union (EU) und Indonesien haben nach fast zehnjährigen Verhandlungen ein Handelsabkommen abgeschlossen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic und Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto unterzeichneten das Abkommen am Dienstag auf der Insel Bali. Die EU bemüht sich angesichts der Spannungen mit den USA, weltweit ihre Handelsbeziehungen mit anderen Ländern auszubauen.

Das Abkommen wird die Einfuhrzölle auf 98,5 Prozent der nach Indonesien exportierten EU-Waren abschaffen. Überdies sollen die Einfuhrverfahren für EU-Produkte, darunter Autos und auch Lebensmittel wie Milchpulver, Käse, Fleisch, Schokolade und Backwaren, vereinfacht werden. Für die EU bedeutet das Abkommen letztlich Einsparungen von 600 Millionen Euro an Zöllen.

Zu den Streitpunkten in den Verhandlungen zählte Indonesiens bisheriges Exportverbot für Nickel und weitere Rohstoffe. Die EU hatte zudem Bedenken, weil für Palmölplantagen und Bergbau in dem südostasiatischen Land große Flächen Regenwald abgeholzt werden.