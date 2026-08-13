Volenergy: Der heimliche Tankstellenriese

Unterschätze niemals „Ruedi Rüssel“. Für die Einführung seiner Diskontmarke wurde der Schweizer Tankstellen-betreiber Volenergy im Jahr 1999 noch belächelt. Fast eine Generation später war das Unternehmen mit dem markanten Elefantenmaskottchen Marktführer – und ist drauf und dran, das Imperium ins Nachbarland auszuweiten: Stimmt die Wettbewerbsbehörde der angekündigten Übernahme der lokalen BP-Tankstellenkette zu, sind die Schweizer zweitgrößter Markenanbieter in Österreich (ohne Diskonter), hinter Enilive und vor der OMV.

Der Move ist bemerkenswert, denn boomende Märkte schauen anders aus: „Die Lage in Österreich ist einigermaßen komplex und die hohen Spritpreise sind nicht gut für das Geschäft“, gesteht auch Ramon Werner. Er ist der Sprecher der Geschäftsführung und Mitbesitzer des Familienunternehmens, das die in der Öffentlichkeit kaum bekannten Hauptinhaber Daniel und Claudia Sieber seit den 1980er-Jahren aus einer Lagerhaus-Brennstoffabteilung aufgebaut haben: „Doch Österreich ist ein Alpenmarkt wie bei uns, und da kennen wir uns aus." (...)

Lesen Sie den ganzen Artikel in der trend.EDITION vom 14. August 2026.

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