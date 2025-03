BP gibt Tankstellen in Österreich auf

Bis Ende des dritten Quartals will BP einen Käufer für das österreichische Tankstellen-Netz gefunden haben. Zu BP gehören in Österreich mehr als 260 Tankstellen-Standorte und E-Ladestationen, hinzu kommen das mit BP Österreich verbundene Flottengeschäft sowie Anteile an der Betreibergesellschaft des Terminal Linz.

Die Tankstellen würden zum Teil von Pächtern mit deren Personal betrieben, zum Teil handle es sich um Markenvertriebspartnerschaften, sagt eine BP-Sprecherin zur APA. Der geplante Verkauf sei Teil des globalen Desinvestmentprogramms von BP im Umfang von 20 Mrd. US-Dollar (18,54 Mrd. Euro). Ein vergleichbares Vorhaben gebe es auch in den Niederlanden.