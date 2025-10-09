Gasanbieterwechsel: So lohnt sich der Umstieg

Beim Mobilfunkanbieter tun’s die Österreicher:innen gern, beim Energieversorger tun sich viele schwer, den Anbieter zu wechseln. „Ein Lieferantenwechsel hilft sehr einfach dabei, das Haushaltsbudget zu entlasten. Und bei vielen Haushalten zählt nach wie vor jeder Euro“, betont E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Umso erstaunlicher, dass die Wechselbereitschaft beim Gas sogar leicht abgenommen hat.

Österreich liegt unter dem EU-Schnitt, und viele wissen nicht einmal, was sie die Energie kostet: „Umfrageergebnisse zeigen, dass 70 Prozent der Bevölkerung nicht wissen, was sie für die Kilowattstunde Strom bezahlen, bei Gas sind es sogar 84 Prozent“, so Urbantschitsch. Bei einer Menge von 15.000 kWh sind es elf bis 14 Cent für Bestandskunden, Neukunden liegen bei neun bis elf Cent. Verbraucher:innen zahlen mehr, als sie müssten, und haben im Jahresvergleich sogar vier Anbieter mehr, zu denen sie wechseln könnten. Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) hat deren Angebote analysiert (...)