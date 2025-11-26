Stocker-Ansage bei seiner Rückkehr ins Kanzleramt

Die Rückkehr von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ins politische Geschäft ist mit einer Ansage verbunden, die es in sich hat: Im kommenden Jahr sollen die Energiekosten um weitere 500 Millionen Euro gesenkt werden. Das Geld dafür soll aus Bundesbeteiligungen stammen und das Budget nicht belasten. Im Gesundheitsbereich sollen Steuerung, Planung und Finanzierung künftig aus einer Hand kommen.

Der ÖVP-Obmann hatte am Vormittag erstmals seit seiner Rücken-Operation den Ministerrat geleitet. Der Kanzler hatte seit dem Eingriff von daheim gearbeitet und war von seinem Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) vertreten worden. Der trend hatte über die Beschwerden des Kanzlers auch noch Wochen nach der Operation berichtet. Am Mittwoch betonte Stocker, nun wieder fit zu sein: "Ich bin so schmerzfrei, wie im ganzen Jahr vor der Operation nicht." Der nicht ganz unkomplizierte Eingriff wegen einer Stenose sei wie geplant verlaufen.

Woher die Mittel für die Energiekosten-Senkung genau kommen, soll erst im Dezember verkündet werden. Diese 500 Millionen plus jene 500 Millionen, die aus dem "Günstiger Strom-Gesetz" kommen sollen, würden rund eine Milliarde an Entlastung für Bürger und Unternehmen bringen, erklärte Stocker. Gleichzeitig nahm er die Opposition in die Pflicht, im Dezember im Nationalrat dem "Günstiger Strom-Gesetz" - einer Novelle zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) - die nötige Verfassungsmehrheit zu geben.