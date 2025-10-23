Die Aufregung um die neuen Netztarife speziell für Österreichs Gaskunden ist hoch: Im Durchschnitt sollen die Entgelte im kommenden Jahr um 18 Prozent steigen (nach einem Plus von 17 Prozent zu Jahresbeginn 2025). Kein Wunder, dass angesichts steigender Energiepreise nun auch die Berechnungsmethode für die Tariferhöhung ins Visier der Kritiker kommt: Sie wird nämlich nicht von den Unternehmen selbst ausgetüftelt, sondern von der Energie-Regulierungsbehörde E-Control verordnet. Der Betrieb der Netze (Strom und Gas) ist im Unterschied zum liberalisierten Handel mit der Energie staatlich streng reguliert.

Während E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch für den Tarifanstieg offiziell vor allem die Aufteilung der Netzkosten auf immer weniger Gaskunden verantwortlich macht (Stichwort: Ausstieg aus Gas), stellt sich nun heraus, dass seine Behörde den Netzbetreibern dabei auch stolze Renditen zugesteht. Für das Jahr 2025 etwa ist im dazu von der E-Control extern beauftragten Privatgutachten (Randl/Zechner) von einer gerechtfertigten Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 9,58 Prozent die Rede.