Die Retter des Börsenbooms

Die Finanzwelt blickt gespannt auf zwei Männer: Sam Altman, Gründer von ChatGPT-Erfinder Open AI, und Dario Amodei, Mastermind des Konkurrenten Anthropic mit seinem KI-Model Claude. Beide KI-Giganten haben für 2026 einen Börsengang geplant. Doch es mehren sich Zeichen, dass nicht nur Altman, sondern auch Amodei sein IPO ins nächste Jahr verschiebt. Denn die Stimmung an den Märkten ist angespannt. Der Krieg in Nahost und viele ­Unsicherheiten lasten auf den Börsen.

Der Start an den Märkten in diesem Jahr war fulminant. Dow Jones und Nasdaq-100 eilten zu neuen Rekorden. Europas Börsen hielten mit. Auch die Märkte Asiens performten lange gut. Doch nun herrscht Flaute. Die Börsen brauchen einen neuen, starken Impuls. Vor allem im Technologiebereich. Robert Karas, CIO bei der Gutmann Privatbank, meint dazu: „Der KI-Trade ist nun abhängig von der IPO-Timeline von Anthropic und Open AI. Beide Unternehmen sollten rasch an die Börse gehen, damit der KI-Hype auch mit Zahlen untermauert wird und der Markt darauf vertrauen kann, dass das Halbleiterwachstum unterstützt bleibt (...)

Lesen Sie den ganzen Artikel im trend.PREMIUM vom 4. September 2026.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe