Geldanlage: "Das Jahr 2024 wird erfrischend normal"

Heinz Bednar :

Ganz an der Spitze steht der Erste Stock Techno mit einem Plus von 46 Prozent. Bei Technologieaktien war das Thema KI in diesem Jahr der große Treiber. Man muss aber auch dazusagen, dass er im vergangenen Jahr mit einem Minus von 22 Prozent der am schlechtesten gelaufene Fonds war. Generell haben die breit aufgestellten Fonds eine sehr gute Performance gebracht. Der Erste Stock Quality beispielsweise hat mit einem Plus von 20 Prozent abgeschnitten. Auf der Rentenseite sieht man, dass man nicht unbedingt in High Yield investiert gewesen sein muss. Der Erste Responsible Bond Global High Yield liegt mit einer Rendite von 7,4 Prozent nur leicht über dem Ergebnis von sieben Prozent des Erste Responsible Bond Euro Corporate. Das zeigt, dass auch mit etwas weniger Kreditrisiko eine sehr gute Performance möglich war und weiterhin ist.