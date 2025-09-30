Lehrvertrag unter der Lupe: Rechtliche Pflichten für Unternehmer vom Inserat bis zum Ausbildungsstart

Bereits die Ausschreibung einer Lehrstelle ist nicht frei von juristischen Vorgaben. Gemäß § 17 Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) ist es unzulässig, Bewerber:innen aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter oder sexueller Orientierung zu benachteiligen. Das bedeutet: Formulierungen wie „wir suchen einen jungen, männlichen Lehrling“ oder „Lehrstelle nur für Österreicher:innen“ sind unzulässig und können Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.

Zulässig sind nur Anforderungen, die sachlich begründet sind – beispielsweise ein bestimmtes Mindestalter, wenn es für die Tätigkeit aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. Ein Beispiel: Ein Betrieb, der Jugendliche im Bereich Maschinenbedienung einsetzt, darf laut Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) bestimmte Altersvorgaben machen, wenn die Arbeit mit gefährlichen Maschinen erst ab einem bestimmten Alter erlaubt ist.