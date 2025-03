Datendiebstahl durch Mitarbeiter: Unternehmen in der Pflicht

Sanktionen bei Verstößen : Neben den in der DSGVO vorgesehenen Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des Jahresumsatzes können in Österreich zusätzlich Verwaltungsstrafen durch die Datenschutzbehörde verhängt werden.

Privacy by Design und Privacy by Default (Art. 25 DSGVO): Unternehmen müssen technische und organisatorische Maßnahmen implementieren, um den Datenschutz von Beginn an sicherzustellen. Dies umfasst z. B. Zugriffsrechte, Verschlüsselung und Pseudonymisierung.