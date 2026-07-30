Wiener Wirtschaftskammerchef Walter Ruck tritt zurück

Am Ende ist der innerparteiliche und öffentliche Druck zu groß geworden. Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck war zuletzt wegen publik gewordener Aussagen, in denen er sich abfällig über Parteikollegen, Industrielle etc. geäußert hatte, am Pranger gestanden. Nun ist Ruck, der auch Chef des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes ist, zurückgetreten. Seine bisherige Stellvertreterin Margarete Kriz-Zwittkovits wird an seine Stelle an der Spitze von WKW und Wirtschaftsbund Wien treten, teilte der Wirtschaftsbund in einer Aussendung mit.

„Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben", sagt Kriz-Zwittkovits laut Aussendung. „Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst rasch einen Neubeginn zu organisieren und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen, sowie den laufenden Reformprozess zügig und umsichtig umzusetzen."