„Politik Backstage“: Wien-Wahl als Auftakt zur Kickl-Dämmerung?

Auch in der FPÖ war schon Monate vor der Nationalratswahl Mainstreammeinung: Eine Renaissance der ehemals Großen Koalition ist ausgemacht, der Weg ins Kanzleramt bleibt der FPÖ auf Sicht weiter verschlossen. Dementsprechend überrascht und unvorbereitet

stolperte die blaue Truppe um Kickl auch in die Verhandlungen. Eine Devise stand aber von Anfang an fest: Die ÖVP werde einen besonders hohen Preis für eine gemeinsame Regierung bezahlen müssen.

Kickl selber machte sich am Verhandlungstisch zwar rar, gab aber rasch grünes Licht für das 6,3 Milliarden Euro umfassende erste Budgetkonsolidierungspaket. Ex-Finanzstaatssekretär und Steuerberater Hubert Fuchs, ein nach wie vor enger Kickl-Vertrauter aus türkis-blauen Kabinettszeiten, lieferte aber bald Hinweise, dass die vorliegenden horrenden Minuszahlen noch lange nicht die ganze Budgetwahrheit waren und weitere Milliardenlöcher drohten.

Kickl gab daher intern die Parole aus, die FPÖ müsse sowohl den Finanz- als auch den Innenminister stellen. Seine strategische Begründung: Auch wenn es nichts zu verteilen gäbe, sollte ein Blauer bei der Dosierung der Schmerzen die Hand drauf haben. Angesichts der bevorstehenden mageren Jahre müsse die FPÖ zugleich die Daumenschrauben in Sachen Asyl und Migration vom Innenressort aus anziehen können. Motto: Wenn schon kein Brot, dann wenigstens mehr denn je Ausländer -raus-Spiele für die blaue Klientel.

In der ÖVP wurde schon zwei Wochen vor Abbruch der Gespräche registriert: In der prominent besetzten Konsens-Dissens-Gruppe, wo die großen Stolpersteine aus dem Weg geräumt wurden, hätten nüchterne Verhandler wie FPÖ-Klubdirektor Norbert Nemeth „immer öfter auf ideologisch stur geschaltet“.

Blockaden in den Untergruppen in Sachen EU und internationale Beziehungen wurden in der finalen Verhandlergruppe nicht mehr gelockert und aufgelöst, sondern häuften sich unerledigt am Tisch.

Vor allem wirtschaftsnahe türkise wie blaue Verhandlungsinsider resümieren heute unisono: Der passionierte Bergsteiger Kickl witterte massive politische Absturzgefahr. Er sei zum Schluss gekommen, für ihn sei als erster blauer Kanzler mehr zu verlieren als zu gewinnen. Der FPÖ-Chef habe daher die Notbremse gezogen und die Verhandlungen platzen lassen. Kickl-Kenner ergänzen: „Dem Herbert, der großen Wert auf seine Work-Life-Balance legt, ist das Ganze zu steil geworden.“

Vor allem in der dritten und vierten Reihe der FPÖ-Funktionärsriege tragen ihm das viele auch persönlich nach, so ein Parteikenner. „Viele haben sich halt im Windschatten des einmaligen Erfolgs des Parteiobmanns schon in neuen Ämtern und Funktionen gesehen“, sagt ein Kickl-Vertrauter. „Besserwisser in der Etappe, die mit dem Erfolg nach oben schwimmen wollten, gibt es überall. Damit muss man leben.“