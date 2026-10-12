US-Ökonomen gewinnen Wirtschaftsnobelpreis

Der Wirtschaftsnobelpreis 2026 geht an die US-Ökonomen Robert E. Hall und Michael Woodford. Die an den US-Universitäten Stanford bzw. Columbia tätigen Wissenschafter werden für ihre „mikroökonomischen Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierun“" ausgezeichnet, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

Mit der Kombination aus Halls Erkenntnissen über die Konsumnachfrage und Woodfords Forschung zur Preissetzung der Firmen hätten die Ökonomen die theoretische Fundierung für jene Modelle geschaffen, welche Notenbanken und Regierungen heute weltweit verwenden, begründete das Komitee die Entscheidung. „Auf der Grundlage dieser Modelle können zeitlich gut abgestimmte fiskal- und geldpolitische Maßnahmen die Konjunkturschwankungen abmildern,“ so John Hassler, Vorsitzender des Preiskomitees.