Nobelpreis für Wirtschaft an Mokyr, Aghion und Howitt

Der gebürtige Niederländer Mokyr habe sich unter anderem mit seiner Forschung zur Frage, warum die Industrielle Revolution zuerst in Europa und nicht in China stattgefunden hat, einen Namen gemacht. Seiner Ansicht nach habe die Zentrierung des Wissens rund um den chinesischen Kaiser und die fehlende Weitergabe davon den Unterschied gemacht. "Freie Diffusion von Wissen ist die Basis für unseren Wohlstand", so Janger. "Und wenn man das in Frage stellt, hat das wirtschaftliche Konsequenzen." Die Wahl könne damit auch als Fingerzeig an Trump verstanden werden, der mit seinen wiederholten Angriffen auf Forschung und Wissenschaft an diesem Fundament rüttle.

Der korrekt "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften" genannte Preis wird zu den Nobelpreisen gezählt, obwohl er nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel zurückgeht, sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wurde. Der Preis wird im Gegensatz zu den Auszeichnungen in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden auch nicht seit 1901, sondern erst seit 1969 vergeben. Der in Wien geborene Friedrich Hayek war 1974 bisher der einzige österreichische Preisträger in dieser Kategorie.

Dotiert sind die Nobelpreise heuer mit einem Preisgeld von 11 Mio. schwedischen Kronen (umgerechnet rund 1 Mio. Euro) pro Preiskategorie. Gibt es mehrere Preisträgerinnen oder Preisträger in einer Kategorie, teilen sie sich die Summe.

(trend/APA)