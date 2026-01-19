In der am Montag veröffentlichten Inflationsstatistik für 2025 ist Sprit ein erfreulicher Ausreißer nach unten: um mehr als drei Prozent wurden im letzten Jahr Diesel und Benzin im Vergleich zu 2024 günstiger.

Doch schon droht beim Tanken ein neuer Inflationstreiber, warnt nun Hedwig Doloszevski, Geschäftsführerin des eben neu umbenannten Fachverbands der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie (FVEK) in der Wirtschaftskammer (früher Fachverband der Mineralölindustrie).

Hintergrund sind Folgen der EU-Erneuerbaren Richtlinie RED III. Dieser zufolge müssen Mineralölhersteller und -handel die CO2-Emissionen ihrer Produkte nämlich jährlich ansteigend reduzieren. 2026 erreicht die Minderungsvorgabe je Liter bereits minus acht Prozent (im Vergleich zu einem rein fossilen Produkt), ab 2027 sind es minus neun, 2030 dann minus 13 Prozent. Erreicht wird die Reduktion hauptsächlich durch eine Beimischung von biogenen Treibstoffen – und da dürfte bald eine eklatanter Mangel herrschen, klagt Doloszevski