Ein Polit-Trick, der selbst Mahrer-Unterstützerin und Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec derart irritierte, dass es nach Beginn der tatsächlichen Entscheidungsfindung der ÖVP-Wien-Gremien dann Spitz auf Knopf stand: mit zwölf Stimmen für Figl und zwölf Stimmen für Resch als Mahrer-Nachfolger.

Für ÖVP-Wien-Insider eine mittlere Sensation, da der Wirtschaftsbund in den ÖVP-Wien-Gremien von einer strukturellen Mehrheit weit entfernt ist. In wechselnden kleinen Runden und zahlreichen Telefonaten wurde dann nach sechs Stunden ein Ergebnis präsentiert, das beiden widerstreitenden Gruppen gerecht werden sollte: Markus Figl soll die Partei, Daniel Resch allfällige Regierungsverhandlungen führen. Und – für den eher unwahrscheinlichen Fall einer rot-schwarzen Koalition – als Vizebürgermeister und Stadtrat vom Büro des Döblinger Bezirksvorstehers ins Rathaus übersiedeln.

„Die ÖVP-Wien ist nach diesem Wahlergebnis nur 4,6 Prozent von der Fünf-Prozent-Hürde entfernt. Ein Apparatschik wie Markus Figl als Parteichef und nächster Spitzenkandidat ist doch keine Ansage für eine Stadtpartei in einer Existenzkrise“, sagt ein in der ÖVP bestens vernetzter Insider: „Christian Stocker hätte in diesem Drama mit Anlauf Leadership zeigen müssen und eines unserer jungen urbantauglichen Talente wie Alexander Pröll oder Nico Marchetti als neuen ÖVP-Wien-Chef in Stellung bringen müssen.“

Nico Marchetti suchte freilich hinter den Kulissen die Weichen für Markus Figl als Mahrer-Nachfolger zu stellen. Über sein Motiv wird intern so spekuliert: Die Aussicht auf fünf Jahre Führer der kleinsten Oppositionspartei in Wien erschien Marchetti alles andere als verlockend. Mit Figl übernimmt jemand die Wiener ÖVP, der dort wohl nicht ewig sitzen wird. In ein paar Jahren könnte sich daher die Wiener Parteichef-Frage neu stellen. Denn für Marchetti kam die Chance, die Wiener ÖVP zu übernehmen, zur Unzeit. Er wurde eben erst von Parteichef Stocker als ÖVP-Generalsekretär installiert.